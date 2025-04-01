Faizsiz Kredide Limitler Fırladı: En Yüksek Faizsiz Kredi Veren Bankalar Listelendi
Kredi faizlerindeki yükseliş, vatandaşları faizsiz kredi fırsatlarına yönlendirdi. Bankalar, özellikle yeni müşterilerine yönelik 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunarak finansal destek sağlıyor. 1 ila 6 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan bu krediler, acil nakit ihtiyacı olanlar için cazip bir alternatif haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Mart ayında faizsiz kredi limitleri 60 bin TL’den 75 bin TL’ye yükseltildi. Bu durum, yüksek faizli kredi kullanmak istemeyen vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla yeni müşterilere özel kampanyalar düzenliyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
Faizsiz kredi kampanyaları yalnızca yeni müşteriler için geçerli olup, bankalara göre değişen tutar ve vade seçenekleriyle sunuluyor:
DenizBank: 3 ay vadeli, 45.000 TL’ye kadar faizsiz kredi
Enpara: 6 ay vadeli, 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi
Yapı Kredi: 3 ila 6 ay vadeli, 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi
TEB: 3 ila 6 ay vadeli, 55.000 TL’ye kadar faizsiz kredi
Türkiye İş Bankası: 1 ila 3 ay vadeli, 55.000 TL faizsiz kredi
Akbank: 3 ila 6 ay vadeli, 55.000 TL’ye kadar faizsiz kredi
QNB Finansbank: 3 ay vadeli, 55.000 TL faizsiz kredi
Garanti BBVA: 3 ay vadeli, 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi
Bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları, farklı vade seçenekleriyle esnek ödeme planları sunarak vatandaşlara finansal rahatlık sağlıyor. Ancak bu kampanyaların sadece yeni müşteriler için geçerli olduğu unutulmamalı.
Son dönemde artan kredi faizleri nedeniyle faizsiz kredi seçeneklerine talep giderek artıyor. Bankalar, sundukları cazip faizsiz kredi fırsatlarıyla hem müşteri sayısını artırmayı hem de vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor.