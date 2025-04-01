Faizsiz Kredide Limitler Fırladı: En Yüksek Faizsiz Kredi Veren Bankalar Listelendi

Bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları, farklı vade seçenekleriyle esnek ödeme planları sunarak vatandaşlara finansal rahatlık sağlıyor. Ancak bu kampanyaların sadece yeni müşteriler için geçerli olduğu unutulmamalı.

Son dönemde artan kredi faizleri nedeniyle faizsiz kredi seçeneklerine talep giderek artıyor. Bankalar, sundukları cazip faizsiz kredi fırsatlarıyla hem müşteri sayısını artırmayı hem de vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor.