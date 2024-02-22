Faizsiz konut kredisi hazır: Kimler kullanabiliyor?

BARINMA YARDIMLARI

Kimler faydalanabilir: 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler.

Ödeme: İhtiyaca göre;

Basit ev onarımlarında: 35.000 TL

Orta düzey ev onarımlarında: 70.000 TL

Kapsamlı ev onarımlarında: 100.000 TL

Prefabrik ev yapımlarda: 300.000 TL

Betonarme ev yapımları/alımlarında: 500.000 TL

Ödeme dönemi: Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılıp 6 ay içerisinde harcanması gerekmek, Kapsamlı ev onarımı ve yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilmekte.