Faizler değişti, her şey sil baştan: 2,5 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi ne kadar?

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMINA HIZ VERDİ

Seçim sonrası Erdoğan'ın faiz indiriminden vazgeçmesi ve hem Hazine hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız verdi.