Faizler değişti, her şey sil baştan: 2,5 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz kararı sonrası mevduat faizleri de artışa geçti. Bankalar tek tek mevduat faizini artırırken, 2,5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda Merkez Bankası, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5'e kadar indirmişti.
Mayıs ayında yapılan genel seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değer kaybı hız kazanmıştı.
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMINA HIZ VERDİ
Seçim sonrası Erdoğan'ın faiz indiriminden vazgeçmesi ve hem Hazine hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız verdi.
TL'nin değerini korumak adına faiz artırımlarına hız verilirken seçim sonrası Merkez Bankası, 4 bin 150 baz puan faiz artışına giderek yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 50'ye çıkardı.
MEVDUAT FAİZLERİ UÇUŞA GEÇTİ
Faiz artırımlarının ardından TCMB haftalık para ve banka istatistikleri verilerine göre, mevduat faizleri, 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde yüzde 55,7'den yüzde 59,5'e yükseldi.
2,5 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Söz konusu gelişmeler sonrası bankalar, mevduat faizinde artışa giderken, son güncelleme ile 2,5 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi şöyle:
ING
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 110.054,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.610.054,64 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %56
Net Kazanç : 116.284,15 TL
Vade Sonu Tutar: 2.616.284,15 TL
ODEA
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç : 110.054,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.610.054,64 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %52,5
Net Kazanç : 109.016,39 TL
Vade Sonu Tutar: 2.609.016,39 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç : 107.978,14 TL
Vade Sonu Tutar: 2.607.978,14 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 103.825,14 TL
Vade Sonu Tutar: 2.603.825,14 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %49,5
Net Kazanç : 102.786,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.602.786,89 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç : 93.442,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.593.442,62 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: %43,47
Net Kazanç : 90.265,57 TL
Vade Sonu Tutar: 2.590.265,57 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %45
Net Kazanç: 93.442,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.593.442,62 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 112.131,15 TL
Vade Sonu Tutar: 2.612.131,15 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 95.519,13 TL
Vade Sonu Tutar: 2.595.519,13 TL
QNB FİNANS
Faiz Oranı: %41,75
Net Kazanç: 86.693,99 TL
Vade Sonu Tutar: 2.586.693,99 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 72.677,6 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.677,6 TL
VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?
Bankalar, müşterilerinin birikimlerini değerlendirmeleri için farklı yatırım modelleri sunar. En çok tercih edilen yatırım yollarından biri de vadeli mevduat hesaplarıdır. Belirli sürelerde paranızın işlenmesine izin verirseniz faiz getirisi elde edebilirsiniz.
VADELİ MEVDUAT GETİRİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Banka müşterileri, hesapları üzerinden ne kadar faiz getirisi alabileceğini oldukça kolay bir şekilde takip etme şansına sahiptir. Online kanalını ziyaret ederek, mevduat hesaplama sisteminden yararlanabilirsiniz. İşlemleriniz esnasında anapara, seçilen faiz oranı ve vade ile çarpılır. Sonrasında yıla bölünür ve bu şekilde brüt faiz tutarı ortaya çıkar. Brüt faiz tutarından stopaj kesintisi çıkarıldığında net faiz getirisi bulunur.