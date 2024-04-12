Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...
TCMB’nin faiz kararı sonrası bankalar da mevduat faiz oranlarında güncellemeye başladı. Peki 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 21 Mart'ta yaptığı toplantı sonrası politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti.
Karar sonrası en çok merak edilen konulardan biri de bankaların mevduat faizleri oldu.
Son güncellemelere göre 500 bin liranın aylık faiz getirisi şöyle:
TEB
Faiz Oranı
Yüzde 55,00
Net Getiri
22.904 TL
Vade Sonu Ödeme
522.904 TL
ON PLUS
Faiz Oranı
Yüzde 54,00
Net Getiri
22.488 TL
Vade Sonu Ödeme
522.488 TL
FİBA BANK
Faiz Oranı
Yüzde 57,00
Net Getiri
23.737 TL
Vade Sonu Ödeme
523.737 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı
Yüzde 56,00
Net Getiri
23.321 TL
Vade Sonu Ödeme
523.321 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı
Yüzde 54,00
Net Getiri
22.488 TL
Vade Sonu Ödeme
522.488 TL
QNB
Faiz Oranı
Yüzde 49,00
Net Getiri
20.405 TL
Vade Sonu Ödeme
520.405 TL
ING BANK
Faiz Oranı
Yüzde 45,00
Net Getiri
18.740 TL
Vade Sonu Ödeme
518.740 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı
Yüzde 44,12
Net Getiri
18.373 TL
Vade Sonu Ödeme
518.373 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı
Yüzde 53,00
Net Getiri
22.071 TL
Vade Sonu Ödeme
522.071 TL
AKBANK
Faiz Oranı
Yüzde 56,00
Net Getiri
23.321 TL
Vade Sonu Ödeme
523.321 TL