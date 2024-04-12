Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...

TCMB’nin faiz kararı sonrası bankalar da mevduat faiz oranlarında güncellemeye başladı. Peki 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar…

Faiz
Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 21 Mart'ta yaptığı toplantı sonrası politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti.

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 2

Karar sonrası en çok merak edilen konulardan biri de bankaların mevduat faizleri oldu.

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 3

Son güncellemelere göre 500 bin liranın aylık faiz getirisi şöyle:

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı
Yüzde 55,00
Net Getiri
22.904 TL
Vade Sonu Ödeme
522.904 TL

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 5

ON PLUS

Faiz Oranı
Yüzde 54,00
Net Getiri
22.488 TL
Vade Sonu Ödeme
522.488 TL

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 6

FİBA BANK

Faiz Oranı
Yüzde 57,00
Net Getiri
23.737 TL
Vade Sonu Ödeme
523.737 TL

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 7

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı
Yüzde 56,00
Net Getiri
23.321 TL
Vade Sonu Ödeme
523.321 TL

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 8

DENİZ BANK

Faiz Oranı
Yüzde 54,00
Net Getiri
22.488 TL
Vade Sonu Ödeme
522.488 TL

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 9

QNB

Faiz Oranı
Yüzde 49,00
Net Getiri
20.405 TL
Vade Sonu Ödeme
520.405 TL

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 10

ING BANK

Faiz Oranı
Yüzde 45,00
Net Getiri
18.740 TL
Vade Sonu Ödeme
518.740 TL

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 11

HAYAT FİNANS

Kâr Payı
Yüzde 44,12
Net Getiri
18.373 TL
Vade Sonu Ödeme
518.373 TL

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 12

ODEA BANK

Faiz Oranı
Yüzde 53,00
Net Getiri
22.071 TL
Vade Sonu Ödeme
522.071 TL

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Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... - Resim: 13

AKBANK

Faiz Oranı
Yüzde 56,00
Net Getiri
23.321 TL
Vade Sonu Ödeme
523.321 TL

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