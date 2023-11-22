Faiz kararının piyasaya etkisinde iki ihtimal: 'Kısa sürede' dedi, çifte rekoru açıkladı!

Ancak doların yükseliş ivmesini kesmediğini görüyoruz. Dolayısıyla, hem kurun hem de enflasyonun yükselişini durdurmak için beklentilerin ötesinde bir faiz arttırımı gerekiyor. Bu çerçevede, büyüme ve enflasyon tercihi faiz kararını belirleyecek” ifadelerini kullandı.