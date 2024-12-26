Dev Firmaya Tazminat Şoku: 140 Çalışan İş Yerinde Akıl Sağlığımızı Yitirdik Diyerek Dava Açtı

FACEBOOK ÖNLEM ALDI

Facebook, bu durumun farkında ve moderatörlerin yaşadığı zorlukları azaltmak için bazı önlemler almaya başladı. İçerikleri bulanıklaştırma, sesini kısma gibi yöntemlerle, çalışanların travmatik görüntülere maruz kalmasına engel olmaya çalışılıyor. Ancak, bu önlemlerin yeterli olmadığı ve çalışanların hala ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.