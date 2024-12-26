Dev Firmaya Tazminat Şoku: 140 Çalışan İş Yerinde Akıl Sağlığımızı Yitirdik Diyerek Dava Açtı
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ta çalışan 140 kişi, yaptıkları işin psikolojilerini derinden etkilediğini belirterek şirkete dava açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya devi Facebook'taki 140 çalışan yaptıkları iş sebebiyle akıl sağlıklarını kaybettiklerini belirterek dava açtı. Kenya'da Facebook'a taşeronluk yapan bir şirkette çalışan bu kişiler, platformdaki zararlı içerikleri incelemekle görevliydi. Günlük 10 saat boyunca şiddet, nefret söylemi ve travmatik görüntülere maruz kalan çalışanlar, zamanla ciddi psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Anksiyete, stres bozuklukları ve hatta majör depresyon gibi rahatsızlıklar, bu çalışanların hayatını olumsuz etkiledi.
Çalışanlar, gördükleri şiddet içerikli görüntülerin ve hayvanlara yapılan kötü muamelelerin psikolojilerini derinden etkilediğini belirtti. Bu durumun, işlerini yaparken sürekli bir travma yaşamasına neden olduğunu ifade etti.
FACEBOOK ÖNLEM ALDI
Facebook, bu durumun farkında ve moderatörlerin yaşadığı zorlukları azaltmak için bazı önlemler almaya başladı. İçerikleri bulanıklaştırma, sesini kısma gibi yöntemlerle, çalışanların travmatik görüntülere maruz kalmasına engel olmaya çalışılıyor. Ancak, bu önlemlerin yeterli olmadığı ve çalışanların hala ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.