Facebook Cebinizi Dolduracak: Paylaşım Yapan Herkese Para Verecek
Meta, Facebook kullanıcılarına hikaye paylaşarak para kazanma fırsatı sundu. Üstelik izlenme şartı olmadan paylaşım yapan herkes gelir elde edebilecek. İşte detaylar ve başvuru süreci...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, kullanıcılarına yeni bir kazanç kapısı sundu. Meta, hikaye paylaşarak gelir elde edilebilecek yeni bir para kazanma modelini hayata geçirerek içerik üreticilerine önemli bir fırsat sundu. Bu yenilik, hem kullanıcıların Facebook’ta daha fazla vakit geçirmesini sağlamak hem de platformdaki içerik üretimini artırmak amacıyla geliştirildi.
İZLENME ŞARTI OLMADAN PAYLAŞIM YAPAN HERKESE PARA VERİLECEK
Meta’nın duyurduğu yeni sistem kapsamında, kullanıcılar paylaştıkları hikayeler üzerinden etkileşim aldıkça para kazanabilecek. Üstelik, diğer video ve gönderi kazanç sistemlerinde olduğu gibi minimum izlenme sayısı şartı bu modelde bulunmuyor. Bu da, Facebook’ta aktif olan herkesin kolayca gelir elde edebilmesine olanak tanıyor.
Meta’nın bu hamlesinin, özellikle TikTok’un içerik üreticilerine sunduğu avantajlı kazanç sistemine karşı bir rekabet stratejisi olduğu düşünülüyor. Facebook, bu yenilikle platforma olan ilgiyi artırmayı ve kullanıcılarını daha fazla içerik üretmeye teşvik etmeyi hedefliyor.
FACEBOOK CEBİNİZİ DOLDURACAK
Meta, geçen yıl içerik üreticilerine 2 milyar dolardan fazla ödeme yapmıştı. Yeni hikaye bazlı gelir modeli ile bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor. Bu sistemden yararlanmak isteyen kullanıcıların, Facebook’un belirlediği kayıt bağlantısı üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Onaylanan içerik üreticileri, hikayeleri üzerinden anında gelir elde etmeye başlayabilecek.