Facebook Cebinizi Dolduracak: Paylaşım Yapan Herkese Para Verecek

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, kullanıcılarına yeni bir kazanç kapısı sundu. Meta, hikaye paylaşarak gelir elde edilebilecek yeni bir para kazanma modelini hayata geçirerek içerik üreticilerine önemli bir fırsat sundu. Bu yenilik, hem kullanıcıların Facebook’ta daha fazla vakit geçirmesini sağlamak hem de platformdaki içerik üretimini artırmak amacıyla geliştirildi.