EYT'yle emekli olacaklar bu 9 maddeye dikkat
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geriye sayım başlarken EYT adaylarının dikkat etmesi gereken 9 madde sıralandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde teknik çalışmayı tamamladı ve konuyu iktidar partisi yetkililerine aktardı. AKP milletvekilleri de teknik metinleri kanun teklifi haline getirdi, imzalar atıldı.
Düzenleme için kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.
Şartlarla ilgili açıklama saat 11:00'de yapılacak basın toplantısı ile gelecek.
5 milyona yakın EYT'ye tabi vatandaş şartları tamam olduğu anda emekli olacak. Aşağıdaki şartları tamam olup sadece yaşa bekleyen EYT'li sayısı 2,25 milyonu geçti. Böylece prim günü ve sigortalık süresi tamam olmayan 2,5 milyon kişinin olduğu hesaplanıyor.
8 Eylül 1999 öncesi 18 yaş altı emeklilik sigortası girişi olan vatandaşlar da EYT yasasına tabi olacak. Burada sadece kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl olan sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren hesaplanacak.