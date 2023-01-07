EYT'yi kaçıranlara yeni emeklilik müjdesi: Canlı yayında anlattı!
'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor. Teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, EYT'yi kaçıracak olanlar için tv100 canlı yayınında yol gösterdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, tv100'de Yüzler Kulübü'nde Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. Ekonomi yönetimine eleştirilerini dile getiren Usta, emeklilikte yaşa takılananlar (EYT) düzenlemesine ilişkin "Seçim yaklaştı, sandığı gördü, işler iyiye gitmeyince EYT sorununu çözmek için adım atıldı" yorumunu yaptı ve EYT'yi bir ya, bir hafta, bir günle kaçıranlara müjde gibi bir yol gösterdi.
Erhan Usta'nın açıklamalarından satır başları şöyle oldu:
Maliye Bakanlığı’nın ne görev tanımında ekonomik koordinasyonla ilgili bir görev var ne de kurumsal alt yapısı ekonomiyi koordine etmeye müsait. İkisi de değil. Burada bir boşluk var.
En büyük sorunlarımızdan biri enflasyonsa enflasyonu kontrol altına alacak modelin uygulanması lazım, böyle bir model yok. Türkiye Ekonomi Modeli bir model değil.
Enflasyonu cari fazlaya dayandırıyorsunuz, cari fazla vereceğim derken tarihin en yüksek cari açığını veriyorsunuz. O yüzden enflasyonla mücadele yok, enflasyon düşmüyor. En yüksek enflasyonu olan üçüncü ülkeyiz.