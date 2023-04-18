'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor, detaylar netleşmeye başladı'
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini az farkla kaçıranlar için yeni formül üzerinde çalışıldığını öğrenildi. Ekonomist Muharrem Bayram, konuşulmaya başlanan detayları paylaştı.
Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımların devreye gireceği belirtiliyor.
Milliyet gazetesine konuşan ekonomist Muhammet Bayram, 'kısmi emekliliğin' ne olduğunu anlattı.
Mevzuata göre 3600 günde, 4500 günde ve 5400 günde kısmi emeklilik durumu söz konusu olduğunu belirten Bayram, "SSK’lılar için 3600 ve 4500 günde kısmi emeklilik, Bağ-Kur’lular için ise 5400 günde kademeli bir yaş şartı ile beraber emekli olunabiliyor" dedi.
Bayram özetle şunları söyledi:
"Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilir.