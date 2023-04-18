'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor, detaylar netleşmeye başladı'

Mevzuata göre 3600 günde, 4500 günde ve 5400 günde kısmi emeklilik durumu söz konusu olduğunu belirten Bayram, "SSK’lılar için 3600 ve 4500 günde kısmi emeklilik, Bağ-Kur’lular için ise 5400 günde kademeli bir yaş şartı ile beraber emekli olunabiliyor" dedi.

Bayram özetle şunları söyledi: