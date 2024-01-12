EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat!

Burada önceki EYT ile ilgili 20 yıllık süreç vardı. Orta ve uzun vadede olabilir tabii ki. Çünkü buradaki yaşlar ileriye gidince orada çalışmak isteyen hem kadın hem erkek olsun, yaşlı diye onlara iş verilmiyor. Aile ekonomileri de riskle karşı karşıya kalıyor."