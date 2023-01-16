EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI HAK EDECEK

Bu kapsamda kadınlar 50, erkekler 55 yaşla yaş haddinden emekli olabilecek. Bağ-Kur'lu erkek çalışanların 5400 günle emekli olması için belirlenen yaş ve ilk işe giriş tarihine göre belirlenen prim gün sayısına göre hesaplanıyor. Kısmi emeklilik hakkı kazananlar en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 lira olacak.