EYT'nin ardından emeklilikte yeni düzenleme: Sistem sil baştan değişiyor!

Sisteme giriş kolaylaşacak.

Bu amaçla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek.