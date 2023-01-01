EYT'liye hesaplama tabloları: Tazminat neye göre belirleniyor, kimler yüksek emekli maaşı alacak?
Milyonlarca sigortalı, EYT düzenlemesi sonrası emeklilik dilekçesi vermeyi planlıyor. Peki EYT'de başvuru süreci nasıl olacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak? Emeklilik tazminatı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine göre ilk etapta prim ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde edecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'yaş şartı'nı tamamen kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi.
EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.
EYT düzenlemesi ile emekli olabilmek için aşağıdaki 3 şartı tamamlamak gerekiyor:
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması
Prim gününü tamamlamak
Sigortalılık süresini doldurmak
8 Eylül 1999 öncesi 4A kategorisinde SSK'lıların prim günü hem erkekte hem kadında 5.000 gündü. Kadınlarda sigortalılık süresi 20 yıl erkeklerde ise 25 yıldı. 4B-4C kategorisinde Bağ-Kur ve emekli sandığında ise prim günü kadınlarda 7.200 gün erkeklerde 9.000 gündü. Sigortalılık süresi yine kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 yıldı.
Bu şartları tamamlayan 2,25 milyon EYT'li var. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup bu şartları henüz tamamlamayan ise yaklaşık 3,45 milyon kişi var. Bu kişilerde belirtilen sigortalılık süresini tamamladıkları anda emekli olabilecek.