EYT'linin emekli aylığına milli gelir zammı belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emeklilik başvurularıyla ilgili süreç başlayacak. Yasa kapsamındakiler emekli olabilmek için mevcut iş yerlerine 'emeklilik' gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak.