EYT'linin emekli aylığına milli gelir zammı belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılı gayrisafi yurt için hasıla büyümesini açıklamasıyla, milli gelirdeki artıştan dolayı EYT’lilerin emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

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EYT'linin emekli aylığına milli gelir zammı belli oldu - Resim: 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emeklilik başvurularıyla ilgili süreç başlayacak. Yasa kapsamındakiler emekli olabilmek için mevcut iş yerlerine 'emeklilik' gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak. 

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EYT'linin emekli aylığına milli gelir zammı belli oldu - Resim: 2

İşverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvurabilecek.

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EYT'linin emekli aylığına milli gelir zammı belli oldu - Resim: 3

EYT BAŞVURU SÜRECİ

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşmasıyla gözler başvuru sürecine çevrildi.

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EYT'linin emekli aylığına milli gelir zammı belli oldu - Resim: 4

EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Başvuru süreci de bundan sonra başlayacak.

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