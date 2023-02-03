EYT'lilerin maaşları belli oldu: Açlık sınırının altında kaldı

Teklif sahibi olarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT konusunda aylık bağlama oranlarıyla ilgili, "Ortalama aylık tutarı; SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" dedi.