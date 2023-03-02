EYT'lilere ödenecek promosyonda rekor: Hangi banka ne kadar veriyor?

3 YILLIK TAAHHÜT YETERLİ OLACAK

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. Müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başlayan bankalar rakamları daha da yukarıya taşıyacak. Bir dönem promosyonda müşteri kazanma rekabetiyle 10 bin TL rakamı görülürken çoğu banka emekli promosyonu ödemesini 7 bin TL'nin üzerine çıkardı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.