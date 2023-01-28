EYT'liler yeniden hesaplara başladı: Bankalar promosyon tekliflerini tek tek açıkladı!
EYT yasa tasarısı pazartesi günü Meclis’e sunulacak. İlk maaşlar da mart ayının başında yatacak. Yol haritasının kesinleşmesiyle birlikte EYT’liler cebe girecek paranın hesabını yapmaya başladı. Bankalar da EYT'liler için promosyon tekliflerini tek tek açıkladı.
EYT'den emekli olacaklar öncelikle bu ödemeleri alacak. Maaş en az 5 bin 500 lira, tazminat da 1 yıllık en az 9 bin 932 lira olacak. Ancak halihazırda 7 bin 500 lira olan en yüksek promosyon EYT’li emekli adaylarını mutlu etmiyor. Bu nedenle EYT dernekleri harekete geçti ve promosyonun 20 bin liranın üzerine çıkarılması için taleplerini dile getirmeye başladı.
Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) hayalleri yakında gerçeğe dönüşüyor. Bu konudaki yasal altyapı için Meclis, çalışmalarına yakında başlayacak. Yasal süreçle ilgili yol haritasının kesinleşmesiyle birlikte bağlanacak maaşlar hesap edilmeye başlandı.
Ayrıca EYT kapsamında olup da çalışmaya devam edenlerden 1 yıl ve üzeri çalışma süresi olanlar kıdem tazminatlarını araştırmaya başladı. Tüm bunlara ek olarak ilk etapta emekli olacak 2.2 milyon vatandaş promosyonu da unutmadı.
Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre ilk maaşını mart ayının başında alacak EYT’li emekliler bankalarla pazarlığa oturacak ve maaş tutarlarına göre promosyon talep edecek. Bankalar da müşteri sayısını artırmak için şimdiden promosyon yarışına hazırlanmaya başladı. Tabii EYT dernekleri de boş durmuyor.