EYT'liler yeniden hesaplara başladı: Bankalar promosyon tekliflerini tek tek açıkladı!

EYT'den emekli olacaklar öncelikle bu ödemeleri alacak. Maaş en az 5 bin 500 lira, tazminat da 1 yıllık en az 9 bin 932 lira olacak. Ancak halihazırda 7 bin 500 lira olan en yüksek promosyon EYT’li emekli adaylarını mutlu etmiyor. Bu nedenle EYT dernekleri harekete geçti ve promosyonun 20 bin liranın üzerine çıkarılması için taleplerini dile getirmeye başladı.