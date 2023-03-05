EYT'liler için yeni haber: Bazılarına emekli aylığı yerine avans ödenecek

Aşırı talep nedeniyle aylıkları gecikmeli bağlanacak EYT’liler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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EYT'liler için yeni haber: Bazılarına emekli aylığı yerine avans ödenecek - Resim: 1

Yoğun başvuru nedeniyle aylık bağlama işlemi geciken binlerce EYT'liye emekli aylığı yerine avans ödemesi yapılacak. 

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EYT'liler için yeni haber: Bazılarına emekli aylığı yerine avans ödenecek - Resim: 2

Avans hakkı, emekli aylığının 90 gün, yani 3 ay gecikmesi durumunda doğacak. 

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EYT'liler için yeni haber: Bazılarına emekli aylığı yerine avans ödenecek - Resim: 3

SGK önümüzdeki 3 ay boyunca emeklilik işlemlerini tamamlayamadığı yüz binlerce EYT'liye temmuz ayından itibaren avans ödeyecek.

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EYT'liler için yeni haber: Bazılarına emekli aylığı yerine avans ödenecek - Resim: 4

Aylık bağlama işlemi eylül ayına kadar tamamlanamayan EYT'liler ekim ayında ikinci kez avans talep edebilecek. 

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