EYT'liler için yeni haber: Bazılarına emekli aylığı yerine avans ödenecek
Aşırı talep nedeniyle aylıkları gecikmeli bağlanacak EYT’liler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yoğun başvuru nedeniyle aylık bağlama işlemi geciken binlerce EYT'liye emekli aylığı yerine avans ödemesi yapılacak.
Avans hakkı, emekli aylığının 90 gün, yani 3 ay gecikmesi durumunda doğacak.
SGK önümüzdeki 3 ay boyunca emeklilik işlemlerini tamamlayamadığı yüz binlerce EYT'liye temmuz ayından itibaren avans ödeyecek.
Aylık bağlama işlemi eylül ayına kadar tamamlanamayan EYT'liler ekim ayında ikinci kez avans talep edebilecek.