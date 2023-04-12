EYT'liler için SGK uzmanından uyarı: 'Devlet bu parayı geri ister'
SGK uzmanlarına göre, merkezlerdeki dosya yükü birçok hatayı da beraberinde getirebilir. SGK uzmanı Özgür Erdursun da emekli aylığı ödeme hesaplama sisteminde hatalar olabileceğini belirterek EYT'lileri uyardı.
Mart ayında emekli olmak için SGK'ya başvuran yüz binlerce kişi ilk aylıklarını almak için bekliyor. Maaş bağlama işlemi biten bir çok kişiye ise Nisan ayı içerisinde fark ödemeleri de yapılmaya başlandı. Ancak SGK uzmanları binlerce EYT'linin emekliliğinin bozulabileceği uyarısında bulundu.
Show TV Ana Haber'de yer alan habere göre, SSK uzmanları da yaşanan yoğunluk nedeniyle işlemlerin hızlı yapıldığı için hataya davetiye çıkartıldığına dikkat çekti.
SGK kaynaklarına göre işlemlerin hızlandırılması için uzman olmayan personele de 1 günlük eğitimle dosya inceleme işi verildi. Bunun da dosyaların yanlış incelenmesine neden olabileceği belirtildi. EYT dosyaların uzman gözüyle incelendiğinde yanlışlıkla emekli edilmiş çok kişi çıkabileceği, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur arasında geçiş yapmış kişilerinde dosyalarında da hatalar olabileceği uyarısında bulunuldu.
"ÜZERLERİNDE ÇOK BÜYÜK BASKI VAR"
EYT sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun da uyarılarda bulundu. Erdursun, "Çok aceleye geldi bu iş. Memurların suçu günahı yok, üzerlerinde çok büyük baskı var" dedi.