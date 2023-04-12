EYT'liler için SGK uzmanından uyarı: 'Devlet bu parayı geri ister'

SGK kaynaklarına göre işlemlerin hızlandırılması için uzman olmayan personele de 1 günlük eğitimle dosya inceleme işi verildi. Bunun da dosyaların yanlış incelenmesine neden olabileceği belirtildi. EYT dosyaların uzman gözüyle incelendiğinde yanlışlıkla emekli edilmiş çok kişi çıkabileceği, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur arasında geçiş yapmış kişilerinde dosyalarında da hatalar olabileceği uyarısında bulunuldu.