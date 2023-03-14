EYT'liler dikkat: EYT'den emekli olmadan önce bu haklarınızı bilmeniz gerekiyor!

EYT'li yaklaşık 5 milyon çalışanı etkileyen düzenleme kapsamında, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Kanunun aradığı koşullara sahip olanlar, herhangi bir süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabiliyor.