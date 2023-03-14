EYT'liler dikkat: EYT'den emekli olmadan önce bu haklarınızı bilmeniz gerekiyor!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanunun çıkmasının ardından hem işveren hem de çalışanların izlemeleri gereken yol ve haklarının neler olduğunu Avukat Arabulucu Filiz Metin açıkladı. Metin, EYT'den emekli olacak veya EYT sonrası çalışmaya devam edeceklerin haklarını tek tek sıraladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili hususları düzenleyen kanun 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EYT'li yaklaşık 5 milyon çalışanı etkileyen düzenleme kapsamında, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Kanunun aradığı koşullara sahip olanlar, herhangi bir süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabiliyor.
EYT kapsamında emekliliğe hak kazananların bir kısmı emeklilik ardından çalışmaya devam etmeyi, bir kısmı ise gerçek bir emeklilik hayatına geçişi seçmeyi planlıyor.
"RESMİ OLARAK KAYIT ALTINA ALINMALIDIR"
Hem işveren hem de çalışanların izlemeleri gereken yol ve haklarının neler olduğu konusunda bilgi veren Avukat Arabulucu Filiz Metin, EYT'de emeklilik sürecinde tarafların haklarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: