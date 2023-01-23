EYT'li Bağ-Kur'luları ilgilendiren detay: 50 bin TL az ödeyebilirsiniz
Borç yapılandırma paketine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili madde dikkat çekiyor.
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği borç yapılandırma paketi bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Paketin içerisinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı da (EYT) ilgilendiren maddeler bulunuyor.
Sabah gazetesinin haberine göre; Bağ-Kur kapsamında 2021'den önce borçlarıyla birlikte silinen prim günlerini ihya edecek (geçmiş dönemlerin satın alınması) olan EYT'liler de yapılandırmadan yararlanabilecek.
İhyada da diğer borçlarda olduğu gibi peşin ödemede faizler silinecek. Yapılandırmadan yararlananların borç yükü faiz indirimiyle birlikte yaklaşık üçte bir azalacak. İhya için 150 bin lira yatıracak olan Bağ-Kur'lunun ödeyeceği tutar 100 bin liraya düşecek.
'KOLAY EMEKLİLİK YOLU AÇILABİLİR'
Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi emekli aylığından 60 aya varan kesinti ile kolay emeklilik yolu açılabilir. Bu yıl emekli olacak EYT'liler de yüzde 30 zam alacak, aylıklarından bir kesinti yapılması söz konusu olmayacak.