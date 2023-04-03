EYT'den sonra ikinci hamle: 5 yıl erken emekli olacaklar
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından hükümet, esnafın daha az primle emekli olmasını sağlayacak modele ilişkin de bir adım atmaya hazırlanıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından hükümetin emeklilikteki ikinci hamlesi için düğmeye basıldı.
Düzenlemeyle; berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında bulunan milyonlarca küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi ve esnafın 5 yıl erken emekli edilmesi planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in duyurduğu, küçük esnafı daha az primle emekli edecek modele ilişkin reforma son şekli verildikten sonra yasa teklifi haline getirilecek.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; milyonlarca esnafın erken emekli edilme hamlesiyle ilgili merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: