EYT'den sonra ikinci hamle: 5 yıl erken emekli olacaklar

Düzenlemeyle; berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında bulunan milyonlarca küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi ve esnafın 5 yıl erken emekli edilmesi planlanıyor.