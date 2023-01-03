EYT’de zamlı kıdem tazminatı hesabı: Uzmanlar 'sıkıntılı' diyerek uyardı
Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme için tüm gözü kulağı Meclis'e çevrilirken, 'kıdem tazminatı' hesapları yapılmaya başlandı. Bu yıl emekli olacak bir kişinin geçen yıla göre 35 bin TL daha fazla kıdem tazminatı alacağı hesaplanırken, dikkat çeken bir uyarı geldi.
Ocak ayı ortasında Meclis'e gelmesi beklenen EYT düzenlemesi için milyonlar şimdi de 'Ne kadar emekli maaşı alırım? Kıdem tazminatım ne kadar olur?' sorularına yanıt arıyor.
2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hayali kurarken, sürecin başlamasıyla işten çıkışını alanlar emeklilik dilekçesini verecek. Bu noktada da kıdem tazminatı hesaplamaları devreye girecek.
EYT'DE KIDEM TAZMİNATI HESABI
Çalışan bütün EYT'lilerin emeklilik işlemlerine başladıkları o anda kıdem tazminatını hak edeceklerini belirten Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tazminat hesabı için ATV Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.
'SON BRÜT MAAŞTAN HESAPLANIYOR' DEDİ, ÖRNEKLE AÇIKLADI
"Kıdem tazminatı yasamız gereği son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor" diyen gazeteci Erdem, verdiği örnekle detayları açıkladı.
Erdem; 12.000 TL brüt ücreti olan bir çalışan eğer 8 yıl 5 ay 10 gün çalışmışsa giydirilmiş ücretle birlikte kıdem tazminatı olarak 118 bin 223 TL alacağını söyledi.