EYT'de Staj Mağdurları Detayı: Özgür Erdursun Sevindiren Haberi Verdi, Hemen Emekli Olabilirsiniz

Erdursun açıklamasında, “8 Eylül 1999 öncesinde staj ve çıraklık girişi olanlar için bu başlangıç emeklilikte dikkate alınmıyor. Ancak staj sonrasında doğum yapan kadınlar, doğum borçlanması yaparak sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebilir ve bu şekilde EYT kapsamına girebilirler” dedi.

Bir örnekle açıklama yapan Erdursun şunları kaydetti:

“Örneğin, 1 Ağustos 1994’te staj girişi bulunan ve 1 Ağustos 2000’de sigortalı olan, ancak 1 Eylül 1999’da çocuk doğuran bir kadın, doğum borçlanması ile bu tarihleri geriye çekebilir ve EYT’den yararlanabilir.”