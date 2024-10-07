EYT'de Staj Mağdurları Detayı: Özgür Erdursun Sevindiren Haberi Verdi, Hemen Emekli Olabilirsiniz
Erken Yaşta Emeklilik (EYT) düzenlemesi, 3 Mart 2023'te yürürlüğe girmişti. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunanlar emeklilik dilekçelerini verirken, staj sigortası başlangıcı olanlar bu tarihler başlangıç olarak sayılmadığı için EYT'den yararlanamamıştı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden bu mağduriyete yönelik açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunanların kademeli emeklilik sistemine dahil edilerek yaş şartı olmadan emekli olduklarını hatırlatırken, staj sigortası olanların ise bu haktan faydalanamadığını belirtti.
Doğum Tarihine Dikkat SGK Uzmanı Özgür Erdursun, staj sigortası sebebiyle EYT’den faydalanamayan vatandaşların, belirli şartlar altında bu haktan nasıl yararlanabileceklerini anlattı. Erdursun, staj sonrası doğum yapan kadınların, doğum borçlanması yaparak emeklilik tarihlerinin geriye çekilebileceğini belirtti.
Erdursun açıklamasında, “8 Eylül 1999 öncesinde staj ve çıraklık girişi olanlar için bu başlangıç emeklilikte dikkate alınmıyor. Ancak staj sonrasında doğum yapan kadınlar, doğum borçlanması yaparak sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebilir ve bu şekilde EYT kapsamına girebilirler” dedi.
Bir örnekle açıklama yapan Erdursun şunları kaydetti:
“Örneğin, 1 Ağustos 1994’te staj girişi bulunan ve 1 Ağustos 2000’de sigortalı olan, ancak 1 Eylül 1999’da çocuk doğuran bir kadın, doğum borçlanması ile bu tarihleri geriye çekebilir ve EYT’den yararlanabilir.”
Ancak, staj sonrası doğum borçlanması yaparak sigorta tarihini geri çekmenin her zaman EYT’den faydalanma anlamına gelmediğini belirten Erdursun, vatandaşların kendi durumlarına uygun olarak doğum ve sigorta tarihlerini gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.
Bağ-Kur Uyarısı Bağ-Kur’lulara yönelik açıklamalar da yapan Erdursun, 4 Ekim 2000 öncesinde işyeri açmış ya da şirket ortağı olmuş kişilerin, bu tarihten önce vergi kaydı olsa dahi Bağ-Kur primi ödememişlerse geriye dönük prim günlerini alamayacaklarını belirtti. Erdursun, “Bu durumda olan kişiler dava açsalar dahi 4 Ekim 2000 öncesi günlerini kazanamazlar ve EYT kapsamına giremezler” diye ekledi.