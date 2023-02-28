EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Milyonlarca EYT'linin beklediği kritik gün geldi. SGK bahçelerine EYT düzenlemesi nedeniyle masalar kurulduğu ve tablolar hazırlandığı belirtildi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamada bulundu.
Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme için artık son aşamaya gelindi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremler sonrası çalışmalarına ara veren Meclis'te ilk gündem maddelerinden biri EYT düzenlemesi olacak.
Depremler nedeniyle iki haftalık verilen aranın ardından 28 Şubat günü mesaiye başlayacak olan Meclis'te, EYT düzenlemesinin de o gün Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.
MART AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR
Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan teklif için son adım Genel Kurul'da atılacak.
İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemenin Meclis'ten mutabakatla geçmesi, Mart ayı başında da yürürlüğe girmesi bekleniyor.