EYT'de kritik kıdem tazminatı detayı: O koda dikkat
Sosyal güvenlik uzmanları kıdem tazminatının yanmaması için uyardı, işten çıkışlardaki kod farkına dikkat çekti.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle gözler kıdem tazminatına çevrildi.
"Kıdem tazminatı ne olacak, ilk maaşlar ne zaman ve işe döneceklerde hak kaybı olur mu sorularının yanıtı merak ediliyor.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli olacakların dikkat etmesi gereken 8 Kod'a dikkat çekti.
Dünya gazetesinin haberine göre Yılmaz, şunları söyledi:
"1’den 50’ye kadar kodlar var. 8 Kod emeklilik nedeniyle çıkışı kapsıyor. Farklı bir kod ile de çıkış vermek emekliliğe engel değil.