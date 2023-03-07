EYT'de kritik kıdem tazminatı detayı: O koda dikkat

Sosyal güvenlik uzmanları kıdem tazminatının yanmaması için uyardı, işten çıkışlardaki kod farkına dikkat çekti.

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EYT'de kritik kıdem tazminatı detayı: O koda dikkat - Resim: 1

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle gözler kıdem tazminatına çevrildi.

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EYT'de kritik kıdem tazminatı detayı: O koda dikkat - Resim: 2

"Kıdem tazminatı ne olacak, ilk maaşlar ne zaman ve işe döneceklerde hak kaybı olur mu sorularının yanıtı merak ediliyor.

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EYT'de kritik kıdem tazminatı detayı: O koda dikkat - Resim: 3

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli olacakların dikkat etmesi gereken 8 Kod'a dikkat çekti.

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EYT'de kritik kıdem tazminatı detayı: O koda dikkat - Resim: 4

Dünya gazetesinin haberine göre Yılmaz, şunları söyledi:

"1’den 50’ye kadar kodlar var. 8 Kod emeklilik nedeniyle çıkışı kapsıyor. Farklı bir kod ile de çıkış vermek emekliliğe engel değil.

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