EYT'de en çok merak edilen soru yanıt buldu: 50 yaşa dikkat!
Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, EYT'ye hak kazananlar 1 Nisan itibarıyla maaşa bağlanıyor. Emeklilik sonrası bazı EYT'liler aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek ya da başka bir iş yerinde işe başlayacak. Peki, çalışmayı sürdürecek olan EYT'lilerin yıllık izin süreleri nasıl olacak?
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla emekliliğe başvuran vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri yıllık izin süreleri oldu. EYT'yle emekli olduktan sonra çalışmayı sürdürecek vatandaşların yıllık izin süreleri nasıl hesaplanacak? Bu çerçevede dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor. İşte EYT'de yıllık izin süresiyle ilgili merak edilenler...
Emeklilikte yaşa takılanlar kanunu uyarınca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlardan yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenlerin geçen hafta başlayan emeklilik başvuruları devam ediyor.
SSK’lı (4A) olarak çalışmakta olan EYT’lilerin önemli bir kısmının emeklilikten sonra aynı işyerinde ya da başka bir işyerinde çalışmaya devam etmesi bekleniyor. İşverenler, emeklilik başvurusunda bulunacak EYT kapsamındaki işçilerini işten çıkartırken (8) numaralı kod kullanacaklar.
İşçinin işten ayrılış bildiriminin (8) koduyla yapılması ve aynı gün işçinin tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi bildirim yapılarak işçi aralıksız çalıştırılmaya devam edebilecek.