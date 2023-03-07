EYT'de en çok merak edilen soru yanıt buldu: 50 yaşa dikkat!

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla emekliliğe başvuran vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri yıllık izin süreleri oldu. EYT'yle emekli olduktan sonra çalışmayı sürdürecek vatandaşların yıllık izin süreleri nasıl hesaplanacak? Bu çerçevede dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor. İşte EYT'de yıllık izin süresiyle ilgili merak edilenler...