EYT'de eksik prime dikkat: 1 lira bile hayallerinizi yıkabilir

Emeklilik aylığı henüz bağlanmayan EYT adaylarının en dikkat etmesi gereken konu eksik prim günü detayı. Çünkü 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunan vatandaşlara emekli aylığı bağlanmıyor.

EYT'de eksik prime dikkat: 1 lira bile hayallerinizi yıkabilir - Resim: 1

EYT'de 600 bin adayın başvuru süreci devam ederken, emeklilik hayali kuran yüz binlerce kişi için eksik prim detayına dikkat çekildi. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunan EYT adaylarına, emekli aylığı bağlanmıyor.

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EYT'de eksik prime dikkat: 1 lira bile hayallerinizi yıkabilir - Resim: 2

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 200 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı.

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EYT'de eksik prime dikkat: 1 lira bile hayallerinizi yıkabilir - Resim: 3

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; başvuru sayısı 1 milyon 800 bini geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor.

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EYT'de eksik prime dikkat: 1 lira bile hayallerinizi yıkabilir - Resim: 4

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ

EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.

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