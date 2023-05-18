EYT'de eksik prime dikkat: 1 lira bile hayallerinizi yıkabilir
Emeklilik aylığı henüz bağlanmayan EYT adaylarının en dikkat etmesi gereken konu eksik prim günü detayı. Çünkü 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunan vatandaşlara emekli aylığı bağlanmıyor.
EYT'de 600 bin adayın başvuru süreci devam ederken, emeklilik hayali kuran yüz binlerce kişi için eksik prim detayına dikkat çekildi. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunan EYT adaylarına, emekli aylığı bağlanmıyor.
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 200 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; başvuru sayısı 1 milyon 800 bini geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor.
İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ
EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.