EYT'de eksik prime dikkat: 1 lira bile hayallerinizi yıkabilir

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; başvuru sayısı 1 milyon 800 bini geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor.