EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı
EYT'nin Meclis'e sunulmasının ardından milyonlar düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyor. Şubat ayı içerisinde Meclis'ten geçmesi beklenen düzenlemede kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresi şartı bulunurken, bir de prim gün şartı var.
Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi Meclis'e sunuldu. 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yasalaşması halinde ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Geri kalanlar ise şartları sağladığında emeklilik hakkı kazanacak.
"4 MADDEDEN OLUŞUYOR"
Düzenlemenin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Düzenleme 4 maddeden oluşuyor.
Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor" diye konuştu.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.