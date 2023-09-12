EYT'de 6 aydır maaş bağlanmayanlar dikkat! İşte yapılması gerekenler...
Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında emekliliğe hak kazananların sayısı 2 milyonu geçti. Mart'ta başvurup aylık bağlanmayanların çoğunun eksik primi, tescil sorunu ya da SGK'ya borcu bulunuyor. Peki, bu sorunla karşılaşanların ne yapması gerekiyor?
Sabah'ta yer alan habere göre, e-devlet üzerinden "EYT evrak beklemede, dosya kaldırıldı" yazısıyla karşılaşanların Alo 170 üzerinden durumunu sorgulaması, eksiklerini gidermesi gerekiyor.
EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor. Yılı ve primi dolmayanların başvuruları kabul edilmiyor. SGK'ya olan borçlar yatırılmadığı sürece emeklilik işlemi yapılamıyor.
Borç yatırıldıktan sonra aylık bağlanıyor. İşlemleri devam eden ve aylığı bağlanamayan EYT'lilerin bir bölümünün de farklı kurumlarda hizmetleri bulunuyor. Farklı illerde ve sosyal güvenlik merkezleri arasındaki yazışmalar, dosyaların tespiti nedeniyle de işlemler gecikebiliyor.
Dosyalar bulunarak hizmetler birleştiriliyor, yazışmalar, eksikler giderildikten sonra emekli aylığı bağlanıyor. Dosyası ve başvurusuyla ilgili sorun olduğunu düşünenlerin SGK müdürlüklerine başvurması gerekiyor.