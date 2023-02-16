EYT yasasında son durum: Görüşmeler ne zaman başlayacak?
Meclis çalışmalarının devam edeceği tarih, EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) düzenlemesini bekleyen binlerce kişi tarafından merak ediliyor.
Düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) yasalaşma sürecinin hızlanması bekleniyordu. Ancak 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremi ardından Meclis çalışmaları askıya alındı.
GÖRÜŞMELER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti.
Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.
Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadesini kullandı.