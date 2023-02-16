EYT yasasında son durum: Görüşmeler ne zaman başlayacak?

Meclis çalışmalarının devam edeceği tarih, EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) düzenlemesini bekleyen binlerce kişi tarafından merak ediliyor.

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EYT yasasında son durum: Görüşmeler ne zaman başlayacak? - Resim: 1

Düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) yasalaşma sürecinin hızlanması bekleniyordu. Ancak 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremi ardından Meclis çalışmaları askıya alındı.

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EYT yasasında son durum: Görüşmeler ne zaman başlayacak? - Resim: 2

GÖRÜŞMELER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti.

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EYT yasasında son durum: Görüşmeler ne zaman başlayacak? - Resim: 3

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

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EYT yasasında son durum: Görüşmeler ne zaman başlayacak? - Resim: 4

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadesini kullandı.

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