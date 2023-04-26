EYT vekillere yaradı: Alacakları maaş dudak uçuklattı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) el kaldıran milletvekilleri arasındaki yaklaşık 150 kişi, emekli olup 52 bin liralık maaş almaya hak kazandı. 70 vekil ise EYT'yi kıl payı kaçırdı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için çıkarılan düzenlemenin, yaşları 41 ile 53 arasında değişen yaklaşık 150 milletvekiline yaradığı ileri sürüldü.
Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in iddiasına göre bu vekiller, diğer EYT'liler gibi maaşlarının bağlanması için aylarca beklemek durumunda da kalmadı.
Yaklaşık 70 vekil ise sigorta başlangıç tarihi ile sigortalılık süresi şartlarına takıldığı için erken emeklilik şansını kıl payı kaçırdı.
'17 YIL ÖNE ALINIYOR'
Süzer, haberinde şunları kaydetti:
"EYT sayesinde emekli olan vekiller 74 bin liralık maaşın yanı sıra 52 bin lira da emekli vekil aylığı aldı. Toplam aylık gelirleri 126 bin lirayı buldu. Düzenlemeden, yaşı bekleyen çok sayıda eski milletvekili de yararlandı.
EYT'den emekli olan milletvekillerinden özellikle yaşları 41-43 civarında olanlar 52 bin liralık ballı maaşa yaklaşık 17 yıl erken kavuşmuş oldular. 2 yıl milletvekilliği yapanlar, diğer şartları yerine getirdiklerinde milletvekili emeklisi olma ayrıcalığına kavuşuyorlar.