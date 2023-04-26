EYT vekillere yaradı: Alacakları maaş dudak uçuklattı

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in iddiasına göre bu vekiller, diğer EYT'liler gibi maaşlarının bağlanması için aylarca beklemek durumunda da kalmadı.

Yaklaşık 70 vekil ise sigorta başlangıç tarihi ile sigortalılık süresi şartlarına takıldığı için erken emeklilik şansını kıl payı kaçırdı.