EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa tasarısının ardından erken emeklilik yolu bir kez daha açılıyor. SGK ile Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi yakında Meclis gündemi geliyor. Emeklilikte tüm hesapları rafa kaldıran düzenlemede yeni detaylar ortaya çıktı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu 20 yıl sonra çözüldü. 1.8 milyon EYT'li TBMM'den geçen yasa tasarısı sonrasında erken emeklilik hakkı kazandı. EYT'nin ardından erken emeklilik fırsatı getiren yeni düzenleme hayata geçiyor.
Çalışma hayatında yeni uygulamalar tek tek devreye alınırken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni dönemde önündeki dosyalardan biri de emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemeler olacak. Bunların başında anneler ve ev kadınlarının erken emekliliği ile Bağ-Kur ve SGK primlerinin 7.200 güne eşitlenmesi geliyor.
BAĞ-KUR VE SGK PRİMLERİ EŞİTLENİYOR
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Bağ-Kur kapsamında bulunan 1 milyon esnafın erken emekliliğine kapı aralayacak düzenlemede küçük esnafın 9000 gün yerine 7.200 gün’den emekli olması sağlanacak.
Böylece küçük esnaf 5 yıl önce emekli olma şansını elde edecek. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.