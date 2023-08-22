EYT sonrası ortaya çıktı: Sigortalar iptal ediliyor, maaşlar faiziyle geri alınıyor!
EYT yasası sonrası erken emeklilik için milyonlarca kişiye umut doğarken, bazıları ise bu durumu fırsatçılığa çevirdi. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kâğıt üzerinde sigortalı gösterilen kişiler ile sahte işyerlerine yönelik denetimleri sıklaştırarak duruma el attı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından sahte sigortayla emekli olan ya da olmaya çalışan çok sayıda sahtekâr yakayı ele verdi. Sahte işyerlerinde çalışan adına bildirilen hizmetler iptal ediliyor.
Örneğin, üç yıl sahte sigorta yaptıran geçmişte yatırdığı primleri kaybediyor, emekli aylığı olarak aldığı bütün parayı faiziyle geri devlete ödüyor. Bu işyerlerinden bildirilen hizmetler emekli aylığı bağlama işlemlerinde dikkate alınmıyor. Emekli olduktan sonra sahte iş yeri tanımlaması yapıldıysa bu hizmetler geçersiz sayılıyor.
SGK'DAN YAKIN TAKİP
Sabah'ta yer alan habere göre sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kâğıt üzerinde sigortalı gösterilen kişiler, sahte işyerlerine yönelik denetimleri sıklaştırırken, usulsüz yollarla devleti zarara uğratanlara göz açtırmıyor. Yapılan incelemelerde sahte sigortada birçok farklı yönteme başvurulduğu ortaya çıktı.
Emeklilik için gün sayısını doldurmak, sigorta ve vergi teşvikinden yararlanmak, asgari işçilik uygulamasındaki barajı doldurmak için yasal olarak faaliyette görünen iş yerine gitmediği halde çalışıyor görünüyor ya da kâğıt üzerinde sigorta yapılıp çalışmadan prim yatırılıyor.