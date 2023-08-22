EYT sonrası ortaya çıktı: Sigortalar iptal ediliyor, maaşlar faiziyle geri alınıyor!

Emeklilik için gün sayısını doldurmak, sigorta ve vergi teşvikinden yararlanmak, asgari işçilik uygulamasındaki barajı doldurmak için yasal olarak faaliyette görünen iş yerine gitmediği halde çalışıyor görünüyor ya da kâğıt üzerinde sigorta yapılıp çalışmadan prim yatırılıyor.