EYT sonrası emekli maaşı banka promosyonu hız kazandı: İşte bankaların emekli banka promosyonu tutarları!

Güncellenecek protokole göre; emekli maaşı ve promosyon miktarları şöyle:

- 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira

- 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira

- 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500

- 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira