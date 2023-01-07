EYT sonrası emekli maaşı banka promosyonu hız kazandı: İşte bankaların emekli banka promosyonu tutarları!
2 milyon 250 bin Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) sisteme girmesi beklenirken, bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazandı. SGK ile imzalanan yeni anlaşma sonrası bankalar emekli banka promosyonu miktarlarını güncellerken, EYT'liler sonrası bankalar promosyon ödemelerini artırdı.
EYT'lilerin gözü düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. EYT, düzenlemesi yasalaştıktan sonra başvurularını yaparak emekli aylığı almaya başlayacaklar.
Bu gelişmeler öncesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 1 Kasım 2022 tarihinde emekli promosyonları için yeni bir sözleşme imzalandı.
Güncellenecek protokole göre; emekli maaşı ve promosyon miktarları şöyle:
- 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira
- 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira
- 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500
- 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira
Açıklamada, "Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir" denildi.