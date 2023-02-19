'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi: Yeni gelişme

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yol açtığı yıkıma karşı seferber olurken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin bir yıl ertelenebileceği ileri sürülüyordu.

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'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi: Yeni gelişme - Resim: 1

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan iki büyük depremde 40 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. 

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'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi: Yeni gelişme - Resim: 2

Depremlerden önce Genel Kurul'a gelerek yasalaşması beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin akıbeti ise bu süreçte belirsiz kalmıştı.

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'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi: Yeni gelişme - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde kulislerde, yasanın bir yıl erteleneceğine dair iddialar konuşulmaya başlandı. 

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'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi: Yeni gelişme - Resim: 4

Söz konusu erteleme önerisinin AKP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiği öğrenildi. 

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