'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi: Yeni gelişme
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yol açtığı yıkıma karşı seferber olurken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin bir yıl ertelenebileceği ileri sürülüyordu.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan iki büyük depremde 40 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.
Depremlerden önce Genel Kurul'a gelerek yasalaşması beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin akıbeti ise bu süreçte belirsiz kalmıştı.
Geçtiğimiz günlerde kulislerde, yasanın bir yıl erteleneceğine dair iddialar konuşulmaya başlandı.
Söz konusu erteleme önerisinin AKP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiği öğrenildi.