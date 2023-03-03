EYT bitti, yeni isyan EPT: Emeklilikte Prime Takılanlar
Resmi Gazete'de EYT düzenlemesinin yayımlanmasının ardından soluğu SGK'da ya da bilgisayar başında E-Devlet'te aldı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ve prim süresini tamamlayanlar başvurularını yapıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yaklaşık 2 milyon 250 bin EYT mağduru başvurularını tamamlayarak emekli aylığı almaya hak kazanacak.
Beklenti prim gün şartının da 8 Eylül 1999 öncesi gibi 5 bin güne indirilmesiydi. Ancak yapılan düzenlemede böyle bir madde yer almadı.
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.
Aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için de yüzde 5 destek primi verilecek.