Exxen ve ExxenSpor'a Bir Zam Daha: İşte Yeni Tarife

Popüler yapımların ve spor müsabakalarının yayın haklarını elinde bulunduran dijital platformu Exxen, tüm abonelik paketlerine zam yapacağını duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Zam Exxen Acun Ilıcalı
Exxen ve ExxenSpor'a Bir Zam Daha: İşte Yeni Tarife - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın kurduğu çevrim içi dizi ve film platformu, 12 Eylül 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı.

1 3
Exxen ve ExxenSpor'a Bir Zam Daha: İşte Yeni Tarife - Resim: 2

Yapılan zamlar, hem normal hem de spor içerikli üyelikleri kapsıyor. Exxen kullanıcılarına gönderilen e-postaya göre, bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 129,00 TL'den 160,90 TL'ye, Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 289,50 TL'den 327,90 TL'ye yükseldi.

2 3
Exxen ve ExxenSpor'a Bir Zam Daha: İşte Yeni Tarife - Resim: 3

Reklamsız aboneliklerin fiyatları da değişti; bir aylık Reklamsız Exxen üyeliği 179,00 TL'den 223,90 TL'ye, Reklamsız Exxen Spor paketi ise 239,00 TL'den 390,90 TL'ye çıktı.

3 3