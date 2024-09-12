Exxen ve ExxenSpor'a Bir Zam Daha: İşte Yeni Tarife
Popüler yapımların ve spor müsabakalarının yayın haklarını elinde bulunduran dijital platformu Exxen, tüm abonelik paketlerine zam yapacağını duyurdu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Acun Ilıcalı'nın kurduğu çevrim içi dizi ve film platformu, 12 Eylül 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı.
Yapılan zamlar, hem normal hem de spor içerikli üyelikleri kapsıyor. Exxen kullanıcılarına gönderilen e-postaya göre, bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 129,00 TL'den 160,90 TL'ye, Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 289,50 TL'den 327,90 TL'ye yükseldi.
Reklamsız aboneliklerin fiyatları da değişti; bir aylık Reklamsız Exxen üyeliği 179,00 TL'den 223,90 TL'ye, Reklamsız Exxen Spor paketi ise 239,00 TL'den 390,90 TL'ye çıktı.