Exxen ve ExxenSpor'a Bir Zam Daha: İşte Yeni Tarife

Yapılan zamlar, hem normal hem de spor içerikli üyelikleri kapsıyor. Exxen kullanıcılarına gönderilen e-postaya göre, bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 129,00 TL'den 160,90 TL'ye, Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 289,50 TL'den 327,90 TL'ye yükseldi.