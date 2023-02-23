Evren Devrim Zelyut'tan Borsa İstanbul uyarısı: Bunu yapan çok kazanacak
Borsa ve döviz ve yatırımıyla ilgilenen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Borsa İstanbul açılışını değerlendiren ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut,önemli uyarılarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası kapanan borsa, bazı önlemler alınarak yeniden açılmıştı. Borsada yaşanan ani dalgalanmalar sonrasında ise pek çok vatandaş uzman isimlerin ne dediğini merak ediyor.
Bu doğrultuda Günboyu'na özel açıklamalarda bulunan ekonomist Evren Devrim Zelyut, BİST için hedef seviyeleri okuyucuları ile paylaştı.
İşte Zelyut'un borsa analizi:
"Dün finansal piyasalar için önemli gelişme Amerika’dan geldi, Merkez Bankası tutanakları açıkladı. Buna göre bankanın faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı anlaşıldı.
Tutanaklarda neredeyse tüm yetkililerin toplantıda tüm faiz oranlarını 25 bas puan artırmanın uygun olduğu konusunda hem fikir olduğunu gördük. Birkaç üye ise 50 baz puanlık büyük artıştan yana olduğunu belirtti. Bunun tabii ki Türkiye’de hem dolara hem de borsaya etkisi olacak. Kurda kontrollü bir gidiş ama neticede dışarıdaki hava dolar açısından bozuyor.