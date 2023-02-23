Evren Devrim Zelyut'tan Borsa İstanbul uyarısı: Bunu yapan çok kazanacak

Tutanaklarda neredeyse tüm yetkililerin toplantıda tüm faiz oranlarını 25 bas puan artırmanın uygun olduğu konusunda hem fikir olduğunu gördük. Birkaç üye ise 50 baz puanlık büyük artıştan yana olduğunu belirtti. Bunun tabii ki Türkiye’de hem dolara hem de borsaya etkisi olacak. Kurda kontrollü bir gidiş ama neticede dışarıdaki hava dolar açısından bozuyor.