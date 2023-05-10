Evlilik kredisinin şartları netleşiyor
İktidar partisinin seçim vaadi olarak duyurduğu 'evlilik kredisinin' şartları netleşmeye başladı.
21 yıldır iktidarda bulunan AKP'nin seçim beyannamesinde Gençlik ve Aile Bakanlığı Kurulacağı açıklanmıştı.
. Bankanın en dikkat çalışmalarından bir tanesi ise yeni evlenecek genç çiftlere verilecek evlilik kredisi olacak. Bu kapsamda evlilik masrafları, ev tutma gibi ihtiyaçları için 150 bin TL, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi planlanıyor.
Peki 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evlilik kredisine ilişkin detayları anlattı.
2 YIL ERTELEME İMKANI
Habertürk canlı yayınında konuşan Bakan Derya Yanık, şunları söyledi:
“Aile kurmanın mali yükümlülükleri çok zorlayıcı olabiliyor. Bu gençlerin hayatının başında, en mutlu zamanlarını böyle geçirmeleri için desteklenmesi gerektiğini düşündük.