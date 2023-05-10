Evlilik kredisinin şartları netleşiyor

İktidar partisinin seçim vaadi olarak duyurduğu 'evlilik kredisinin' şartları netleşmeye başladı.

Evlilik kredi
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Evlilik kredisinin şartları netleşiyor - Resim: 1

21 yıldır iktidarda bulunan AKP'nin seçim beyannamesinde Gençlik ve Aile Bakanlığı Kurulacağı açıklanmıştı. 

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Evlilik kredisinin şartları netleşiyor - Resim: 2

. Bankanın en dikkat çalışmalarından bir tanesi ise yeni evlenecek genç çiftlere verilecek evlilik kredisi olacak. Bu kapsamda evlilik masrafları, ev tutma gibi ihtiyaçları için 150 bin TL, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi planlanıyor.

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Evlilik kredisinin şartları netleşiyor - Resim: 3

Peki 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evlilik kredisine ilişkin detayları anlattı.

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Evlilik kredisinin şartları netleşiyor - Resim: 4

2 YIL ERTELEME İMKANI

Habertürk canlı yayınında konuşan Bakan Derya Yanık, şunları söyledi:

 “Aile kurmanın mali yükümlülükleri çok zorlayıcı olabiliyor. Bu gençlerin hayatının başında, en mutlu zamanlarını böyle geçirmeleri için desteklenmesi gerektiğini düşündük. 

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