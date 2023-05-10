Evlilik kredisinin şartları netleşiyor

. Bankanın en dikkat çalışmalarından bir tanesi ise yeni evlenecek genç çiftlere verilecek evlilik kredisi olacak. Bu kapsamda evlilik masrafları, ev tutma gibi ihtiyaçları için 150 bin TL, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi planlanıyor.