Evlenecek Çiftlere Sürpriz Destek: Tonla Para Ödeniyordu Artık Ücretsiz Oldu
2025 yılının 'Aile Yılı' ilan etmesiyle birlikte hayata geçirilen yeni protokolle, evlilik hazırlığı yapan çiftlere güzel haber geldi. Afyonkarahisar’da kuaför ve berber hizmetlerinde yüzde 20 indirim sağlanacak, ihtiyaç sahibi çiftler ise bu hizmetten tamamen ücretsiz yararlanabilecek.
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesiyle birlikte, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik sosyal destek projeleri art arda hayata geçiriliyor. Afyonkarahisar’da evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkaar Odası arasında imzalanan protokolle, genç çiftlere kuaför ve berber hizmetlerinde özel indirim imkanı sunulacak.
DURUMU YETERSİZ OLANLARA ÜCRETSİZ OLACAK
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın da katıldığı törende atılan imzalarla, evlilik yolundaki çiftlere yüzde 20 oranında indirim uygulanacağı açıklandı. Bununla birlikte, ekonomik durumu yetersiz olan çiftler ise bu hizmetlerden tamamen ücretsiz faydalanabilecek.
Vali Yiğitbaşı, projeye gönüllü olarak destek veren esnafa teşekkür ederek, "Bu dokunuş sayesinde genç çiftlerimizin evlilik yolundaki yükü bir nebze de olsa hafifleyecek. Aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhu da pekişmiş olacak" ifadelerini kullandı. Tören, protokolün imzalanmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.