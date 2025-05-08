Evlenecek Çiftlere Sürpriz Destek: Tonla Para Ödeniyordu Artık Ücretsiz Oldu

Vali Yiğitbaşı, projeye gönüllü olarak destek veren esnafa teşekkür ederek, "Bu dokunuş sayesinde genç çiftlerimizin evlilik yolundaki yükü bir nebze de olsa hafifleyecek. Aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhu da pekişmiş olacak" ifadelerini kullandı. Tören, protokolün imzalanmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.