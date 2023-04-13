Evlenecek çiftler dikkat: Zamlar kapıda!
Yuva kurma hazırlığında olan birçok çift depremlerin ardından düğününü ertelese de seçimden sonra fiyatların artacağı beklentisi nedeniyle alışverişler öne çekti.
Her yıl 550 binden fazla çiftin evlendiği Türkiye’de düğün sezonu başladı. Deprem nedeniyle düğünlerde ertelemeler olsa da hem enflasyondan hem de seçim sonrası beklenen döviz kurundaki artıştan korunmak isteyen çiftler alışverişi 6 ay öne çekti.
Haber Global'in aktardığına göre piyasada hareketlilikle birlikte düğün paketlerinin de fiyatları artmaya başladı. Fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 50 artış gözlenirken ev kiralama, mobilya, beyaz eşya ve züccaciye giderlerinden oluşan bir düğün paketinin maliyeti 165 bin TL’ye çıktı.
SEÇİM SONRASI BELİRSİZLİK TALEPLERİ ÖNE ÇEKTİ
Modoko Başkanı Koray Çalışkan, deprem ve akabindeki sel felaketleri nedeniyle düğünler ötelenmiş olsa da alışverişin en az 6 ay öncesinden yapılmaya başlandığını söyledi.
Enflasyonist ortam nedeniyle talebin öne çekildiğini kaydeden Çalışkan, “Mobilyada artış enflasyon sepetinin altında ancak artış beklentisi ve seçim sonrası belirsizliği talebi öne çekti. Geçtiğimiz yıllara göre daha hareketli bir dönem geçiyor” diye konuştu. Çalışkan geçen yılın aksine hammadde sıkıntısı çözüldüğü için teslimatta da sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.