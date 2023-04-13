Evlenecek çiftler dikkat: Zamlar kapıda!

Enflasyonist ortam nedeniyle talebin öne çekildiğini kaydeden Çalışkan, “Mobilyada artış enflasyon sepetinin altında ancak artış beklentisi ve seçim sonrası belirsizliği talebi öne çekti. Geçtiğimiz yıllara göre daha hareketli bir dönem geçiyor” diye konuştu. Çalışkan geçen yılın aksine hammadde sıkıntısı çözüldüğü için teslimatta da sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.