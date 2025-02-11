Evinin Tavanında Yetiştirdi, Hasadı Rekor Kırdı! Kilosu 200 Liradan Satılıyor
Sebze ve meyve üretiminde önemli bir ivme kazanan Erzincan, tarım sektörüne yeni bir alternatif ekledi. Üzümlü ilçesinde ilk kez istiridye mantarı üretildi. Kilosu 200 liradan alıcı bulan bu mantar, yüksek protein değeriyle dikkat çekerken, girişimci çiftçiler için de yeni bir gelir kapısı olma potansiyeli taşıyor.
Kaynak: AA
Üzümlü ilçesinde yaşayan girişimci çiftçi İkram Bakar, evinin alt katını küçük bir üretim alanına çevirerek istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ile Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül, üretim alanını ziyaret ederek bu girişimin Erzincan ve bölge tarımı açısından taşıdığı önemi değerlendirdi. Koçaker, "Çiftçimizin yenilikçi yaklaşımı, Erzincan tarımı için önemli bir adım. Alternatif ürünler, hem üreticilere hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.
ÜRETİMİNİ GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYOR
İstiridye mantarı üretimine küçük bir alanda başladığını belirten İkram Bakar, zamanla kapasiteyi artırmayı planladığını söyledi. "Özel nemlendirilmiş kapalı ortamlarda üretim yapıyoruz. İlk denememizde başarılı sonuçlar aldık. Hedefim, üretim alanını genişleterek Erzincan’da bu alanda öncü olmak" ifadelerini kullandı. Bakar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığı teknik desteğin üretim sürecinde büyük fayda sağladığını da vurguladı.
BÖLGE TARIMI İÇİN YENİ BİR SEÇENEK
Erzincan’da meyve, sebze ve seracılıktan sonra istiridye mantarı, bölgenin tarım çeşitliliğini artıracak yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor. İklim koşullarına uyum sağlayabilecek bu ürün, hem çiftçilere ek gelir kaynağı sunması hem de yerel ekonomiye katkıda bulunmasıyla dikkat çekiyor.
BESİN DEĞERİ YÜKSEK, PİYASADA YOĞUN TALEP GÖRÜYOR
İstiridye mantarı, yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranıyla sağlıklı beslenmeye önem verenler için değerli bir seçenek olarak öne çıkıyor. B vitamini açısından zengin olan bu mantarın bağışıklık sistemini desteklediği, kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu ve yüksek antioksidan kapasitesiyle sağlık dostu bir besin olduğu belirtiliyor. Özellikle vegan ve vejetaryen beslenenler için önemli bir protein kaynağı olan istiridye mantarı, Erzincan’daki tarımsal üretime yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor.