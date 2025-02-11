Evinin Tavanında Yetiştirdi, Hasadı Rekor Kırdı! Kilosu 200 Liradan Satılıyor

BÖLGE TARIMI İÇİN YENİ BİR SEÇENEK

Erzincan’da meyve, sebze ve seracılıktan sonra istiridye mantarı, bölgenin tarım çeşitliliğini artıracak yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor. İklim koşullarına uyum sağlayabilecek bu ürün, hem çiftçilere ek gelir kaynağı sunması hem de yerel ekonomiye katkıda bulunmasıyla dikkat çekiyor.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK, PİYASADA YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

İstiridye mantarı, yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranıyla sağlıklı beslenmeye önem verenler için değerli bir seçenek olarak öne çıkıyor. B vitamini açısından zengin olan bu mantarın bağışıklık sistemini desteklediği, kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu ve yüksek antioksidan kapasitesiyle sağlık dostu bir besin olduğu belirtiliyor. Özellikle vegan ve vejetaryen beslenenler için önemli bir protein kaynağı olan istiridye mantarı, Erzincan’daki tarımsal üretime yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor.