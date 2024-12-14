Evinin Boş Odasında Üretimine Başladı: 2 Ayda 400 Kilo Hasat Etti! Kilosu 160 Liradan Başlıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor
Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Halime Uncu, 63 yaşında emekli olduktan sonra hobisi olan mantar üretimine başladı. 2 ayda 400 kilo hasat ettiğini belirten Uncu, mantarın kilosunun 160 liradan satıldığını söyledi.
Kaynak: İHA
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Halime Uncu, emekli olmasının ardından mantar hobisini ekmek teknesine dönüştürdü. Evinin boş odasında mantar üretimine başlayan Uncu, 2 ayda 400 kilo hasat ettiği mantarların siparişlerine yetişmeye çalışıyor.
Evinin 75 metrekarelik boş odasını mantar üretimine ayıran Halime Uncu, 2 ayda yaklaşık 400 kilo mantar hasadı yaptığı mantar üretimine 50 kilo kompost üretimi ile başladığını belirtti. Taleplerin artmasıyla 50 kiloluk kompost üretiminin 150 kiloya çıkardığını belirten Uncu, mantar sevgisini dile getirdi.
'ZARAR EDERSİN HİÇ BULAŞMA' DEDİLER
Mantar üretimine ilk olarak 50 yaşında başladığını ve arkadaşlarının “Zarar edersin, hiç bulaşma” demesine kulak asmayan Uncu, sevgiyle bağlandığı hobisini emekli olduktan sonra kazanç kapısına dönüştürdü.
EŞİNDEN BÜYÜK DESTEK
Eşinin de kendisine büyük destek verdiğini dile getiren Uncu, “Eşim emekli oldu buraya geldik. Ailecek mantar severiz. 2 ayda 400 kilo hasat oluyor. Mantarlara üretim alanına kimseyi sokmadan evde bir evlat gibi yetiştiriyorum. Kimseyi hasada karıştırmam. 1 yıl sonra 50 kilo kompost denedim ve başardım. 4 çocuk büyüttüm eşimde emekli olunca bir boşluk oldu ve başladım. Kendi ana parasını kurtarsın benim için kafi. Her yerde olmaz temiz alanda olması önemli. Suyunu bile arıtıcıdan kullanarak ürünlere veririm” diye konuştu.
KİLOSU 160 LİRADAN BAŞLIYOR
Eşi Ali Uncu da mantar siparişlerini teslim ettiğini ifade ederek, “Bizim amacımız hem hobimizi yapmak, hem de maliyetini kurtarması. 2 ayda 300-400 kilo arası hasat oluyor. Kadirli'den ilçeden sipariş veren çok. Biz kilosu 100 TL'den veriyoruz ama çarşıda marketlerde 160 liradan başlıyor. Bizim için maliyetini kurtarması önemli işçi masrafımızda yok çünkü. Herkes ulaşsın yesin hediye edelim satış ikinci planda bizim için” dedi.