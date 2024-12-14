Evinin Boş Odasında Üretimine Başladı: 2 Ayda 400 Kilo Hasat Etti! Kilosu 160 Liradan Başlıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor

EŞİNDEN BÜYÜK DESTEK

Eşinin de kendisine büyük destek verdiğini dile getiren Uncu, “Eşim emekli oldu buraya geldik. Ailecek mantar severiz. 2 ayda 400 kilo hasat oluyor. Mantarlara üretim alanına kimseyi sokmadan evde bir evlat gibi yetiştiriyorum. Kimseyi hasada karıştırmam. 1 yıl sonra 50 kilo kompost denedim ve başardım. 4 çocuk büyüttüm eşimde emekli olunca bir boşluk oldu ve başladım. Kendi ana parasını kurtarsın benim için kafi. Her yerde olmaz temiz alanda olması önemli. Suyunu bile arıtıcıdan kullanarak ürünlere veririm” diye konuştu.