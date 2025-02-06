Evinde Olan Yaşadı, Hemen Bakın! Bu Eski Elektronik Eşyalardan 22 Ayar Altın Çıkıyor

ELEKTRONİK ATIKLARDAN ALTIN ÇIKARMANIN YENİ YOLU

Advanced Materials dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları eski bilgisayar anakartları gibi donanımlarda bulunan altın iyonlarını çekmek için özel protein süngerleri kullandı. Peynir altı suyundan elde edilen bu süngerler, metal iyonlarını emerek ısıtıldığında altını pul haline getiriyor ve geri dönüşümünü sağlıyor.

Araştırmaya göre, sadece 20 eski bilgisayar anakartından tam 450 miligram 22 ayar altın külçesi elde edilebildi. Üstelik bu yöntemle %91 saflıkta altın geri kazanmak mümkün.