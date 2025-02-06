Evinde Olan Yaşadı, Hemen Bakın! Bu Eski Elektronik Eşyalardan 22 Ayar Altın Çıkıyor
Günlük hayatta sıkça kullanılan elektronik cihazlar, farkında olmadan çöpe atılan büyük bir serveti barındırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanları, eski elektronik atıklarda bulunan 22 ayar altını geri kazanmanın devrim niteliğinde bir yöntemini geliştirdi.
İsviçre’deki ETH Zürih araştırmacıları tarafından yapılan çalışmaya göre, peynir üretiminden elde edilen yüksek proteinli yan ürünler kullanılarak elektronik atıklardan altın çıkarılabiliyor. Geliştirilen bu özel yöntem, hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de elektronik atıkların çevreye verdiği zararı en aza indirmeyi amaçlıyor.
ELEKTRONİK ATIKLARDAN ALTIN ÇIKARMANIN YENİ YOLU
Advanced Materials dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları eski bilgisayar anakartları gibi donanımlarda bulunan altın iyonlarını çekmek için özel protein süngerleri kullandı. Peynir altı suyundan elde edilen bu süngerler, metal iyonlarını emerek ısıtıldığında altını pul haline getiriyor ve geri dönüşümünü sağlıyor.
Araştırmaya göre, sadece 20 eski bilgisayar anakartından tam 450 miligram 22 ayar altın külçesi elde edilebildi. Üstelik bu yöntemle %91 saflıkta altın geri kazanmak mümkün.
Bilim insanları, her 1 dolarlık yatırım karşılığında 50 dolarlık altın elde edilebileceğini belirtiyor. Bu keşif, hem bireysel kullanıcılar hem de geri dönüşüm sektörü için büyük bir fırsat sunarken, elektronik atıkların doğaya verdiği zararın da önüne geçebilir.