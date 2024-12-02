Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: İnternet Aboneliğinde Yeni Dönem

İNTERNET HIZI DÜŞÜK

OECD ülkeleri arasında en düşük internet hızına sahip ülkelerden biri olan Türkiye, fiber altyapı yatırımlarında ilerleme kaydetmiş olsa da hala istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bile hızlı internet erişimi sınırlı bölgede mevcutken, kırsal bölgeler ve bazı şehir merkezlerinde internet hızı oldukça düşük seviyelerde kalıyor. Mevcut durumda, Türk Telekom, Turkcell ve diğer özel şirketler tarafından yönetilen altyapılar yalnızca ilgili operatörlerin abonelerine hizmet sağlıyor.