Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: İnternet Aboneliğinde Yeni Dönem
Evinde internet aboneliği bulunan milyonlarca vatandaş için düğmeye basıldı. İnternet aboneliğinde yeni dönem başlıyor.
Kaynak: Reuters
Türkiye'de internet altyapısı konusunda köklü bir değişim için düğmeye basıldı. Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'ın iddiasına göre, hükümet tüm fiber altyapı yatırımlarını tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Bu dev proje, ülkemizde internet erişimini daha hızlı, daha kapsamlı ve daha ekonomik hale getirecek.
İNTERNET HIZI DÜŞÜK
OECD ülkeleri arasında en düşük internet hızına sahip ülkelerden biri olan Türkiye, fiber altyapı yatırımlarında ilerleme kaydetmiş olsa da hala istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bile hızlı internet erişimi sınırlı bölgede mevcutken, kırsal bölgeler ve bazı şehir merkezlerinde internet hızı oldukça düşük seviyelerde kalıyor. Mevcut durumda, Türk Telekom, Turkcell ve diğer özel şirketler tarafından yönetilen altyapılar yalnızca ilgili operatörlerin abonelerine hizmet sağlıyor.
İNTERNET ABONELİĞİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Reuters'in iddiasına göre, hükümet daha ekonomik ve yaygın bir internet ağı oluşturma ve ortak bir fiber altyapı projesi başlatmayı planlıyor. Henüz bu projeyle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim 2024'te verdiği bir röportajda fiber altyapının mevcut durumunun yetersizliğini vurgulamış ve telekom şirketlerinden bağımsız bir altyapı oluşturmayı planladıklarını söylemişti.
Altyapı paylaşımının gündeme gelmesiyle birlikte hükümetin, yatırım yükünü yalnızca telekom operatörlerine bırakmamayı amaçladığı düşünülüyor. Bununla birlikte, altyapı için ödenecek kira bedelinin kritik bir faktör olacağı da açıkça belirtiliyor. Uzmanlar, bu yeni sistemin rekabeti artırabileceğini ve Türk Telekom'un sektördeki hakimiyetini artıracağını öngörüyor.
Hükümet, bu büyük projeyi hayata geçirmek için farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Bu senaryolardan biri, mevcut altyapı sağlayıcılarının bir araya gelerek ortak bir şirket kurması. Diğer bir senaryo ise, tamamen devlet kontrolünde yeni bir altyapı şirketi kurulması. Hangi senaryonun tercih edileceği henüz netleşmese de, projenin ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir adım olacağı kesin.