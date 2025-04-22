Evi ve Arsası Olanlar Dikkat! Kaçıran Tapu Sahipleri Yandı, Son Gün Belli Oldu
Konut, iş yeri, arsa veya arazi sahibi vatandaşlar için 2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödeme dönemi 1 Mart itibarıyla başladı. Maliye Bakanlığı’nın takvimine göre, tapulu taşınmaz mal varlığı bulunan mükellefler, ilk taksitlerini 31 Mayıs’a kadar yatırmak zorunda. İkinci taksit ödemeleri ise 1–30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 emlak vergisi iki eşit taksit hâlinde tahsil ediliyor. Birinci taksit dönemi 1 Mart’ta başlarken, mayıs ayı sonuna dek ödeme yapılabilecek. Gecikme faizi uygulanmaması için son gün olan 31 Mayıs’a kadar ödemelerin tamamlanması gerekiyor. İkinci dilim ödemeleri ise kasım ayı boyunca kabul edilecek; sürenin kaçırılması halinde her gün için gecikme faizi işletilecek.
ÖDEMELER NASIL VE NEREDEN YAPILABİLİR?
Vatandaşlar, emlak vergisi ödemelerini birkaç farklı yöntemle yapabiliyor:
Belediye vezneleri: Tapu sicil numarası veya TC kimlik numarasıyla işlemler gerçekleşiyor.
E-Devlet Kapısı: İlgili belediyenin “Tahsilat ve Tahakkuk” ekranından borç sorgulama ve online ödeme imkânı sunuluyor.
E-Belediye ve banka kanalları: Kredi kartı ile ödeme, havale ya da EFT seçenekleriyle vergi dairelerine gitmeden işlem tamamlanabiliyor.
PTT şubeleri: Posta çeki yoluyla ödeme kabul ediliyor; işlem için sicil numarası ve güncel borç bilgileri yeterli.
VERGİ TUTARININ HESAPLANMASI
Emlak vergisi, taşınmazın türüne (bina, iş yeri, arsa, arazi) ve belediyenin belirlediği değer takdirine göre farklı oranlarda tahakkuk ettiriliyor. İlgili belediye meclisleri her yıl yeniden belirlenen değerler üzerinden vergi oranlarını karara bağlıyor.
Söz konusu ödemelerin zamanında yapılmaması, mayıs ve kasım ayı sonrasındaki her gün için aylık %1,40 oranında gecikme faizi doğuruyor.
Taşınmaz sahipleri, bayram ve tatil yoğunluklarını da göz önünde bulundurarak ödemelerini takvimin başında gerçekleştirmeyi tercih ederse, işlem yoğunluğundan etkilenmeden vergi yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak. Emlak vergisi takvimini kaçırmamak için ilgili belediyelerin web siteleri ve e-Devlet üzerinden güncel duyuruların takip edilmesi öneriliyor.