Evi ve Arsası Olanlar Dikkat! Kaçıran Tapu Sahipleri Yandı, Son Gün Belli Oldu

2025 emlak vergisi iki eşit taksit hâlinde tahsil ediliyor. Birinci taksit dönemi 1 Mart’ta başlarken, mayıs ayı sonuna dek ödeme yapılabilecek. Gecikme faizi uygulanmaması için son gün olan 31 Mayıs’a kadar ödemelerin tamamlanması gerekiyor. İkinci dilim ödemeleri ise kasım ayı boyunca kabul edilecek; sürenin kaçırılması halinde her gün için gecikme faizi işletilecek.