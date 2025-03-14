Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek

DİKİLİ VE ÖRTÜLÜ ARAZİLER KAPSAM DIŞI

Dikili alanlar ve örtü altı tarım arazileri bu uygulamanın dışında tutulacak. Ayrıca, parsel büyüklüğü ve verimlilik açısından ekonomik olmayan araziler, yapılan incelemeler sonucunda kiralama kapsamına alınmayabilecek.