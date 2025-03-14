Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerini, tapu sahiplerinin rızası olmaksızın üçüncü kişilere kiraya verebilecek. Bu durumun önüne geçmek isteyen arazi sahiplerinin, gelecek tarım sezonunda üretim yapacaklarına dair yetkili kurumlara başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruda bulunmayanlar, arazilerinin kiralanmasını engelleyemeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım sezonu boyunca ekilmeyen araziler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ekiplerce tespit edilecek. Belirlenen araziler, tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk kiraya verilecek. Kiralama sürecinde, arazinin vasfı ve kullanım amacı dikkate alınacak.
Arazi tespit çalışmaları, il ve ilçe tarım müdürlüklerince yürütülecek. Kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve kamu kurumlarından elde edilen veriler incelenerek işlenmeyen araziler belirlenecek. Hasat dönemleri göz önünde bulundurularak, 1 Eylül’den 31 Ağustos’a kadar olan süreç değerlendirilecek.
BAŞVURU YAPMAYAN ARAZİ SAHİPLERİ HAKKINI KAYBECEK
Tapu sahipleri, arazilerinin kiralanmasını istemiyorsa, Bakanlığa başvurarak üretim yapacaklarını taahhüt etmek zorunda. Bu başvuruyu yapmayan veya belirlenen şartları karşılamayan araziler, il ve ilçe müdürlükleri tarafından mahalle muhtarlıkları, elektronik ortam ve resmi internet sitelerinde ilan edilecek.
DİKİLİ VE ÖRTÜLÜ ARAZİLER KAPSAM DIŞI
Dikili alanlar ve örtü altı tarım arazileri bu uygulamanın dışında tutulacak. Ayrıca, parsel büyüklüğü ve verimlilik açısından ekonomik olmayan araziler, yapılan incelemeler sonucunda kiralama kapsamına alınmayabilecek.
KİRA BEDELİNİ KOMİSYON BELİRLEYECEK
Kiralama bedeli, bölgedeki rayiç kira fiyatları dikkate alınarak komisyon tarafından belirlenecek. Arazinin kira bedeli, aynı bölgede bulunan en az üç benzer tarım arazisinin kira değerleri incelenerek belirlenecek.
İLK LİSTE EYLÜLDE YAYINLANACAK
İki yıl boyunca işlenmeyen arazilere ilişkin ilk listenin 1 Eylül 2025 tarihinde ilan edilmesi, ilk kiralama işlemlerinin ise 16 Ekim 2025’te gerçekleştirilmesi planlanıyor.