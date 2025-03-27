Evi Olan Milyonları İlgilendiriyor! Emlak Vergisi Ödeyecekler Dikkat, Tümden Değişti
2025 yılına ilişkin emlak vergisi ödeme takvimi ve oranları netleşti. Bina, arsa ve arazi sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki taksit halinde tahsil edilecek. Vergi tutarları ise yeniden değerleme oranının yarısı dikkate alınarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Emlak vergisinin ilk taksit ödemesi mart, nisan ve mayıs ayları içerisinde yapılabilecek. İkinci taksit ise kasım ayında yatırılacak. Dileyen mükellefler, vergiyi tek seferde de ödeme imkanına sahip olacak.
2025 YILI İÇİN UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ ORANLARI
2025 yılında emlak vergisine esas değerler, %21,965 oranında artırıldı. Bu kapsamda uygulanacak oranlar şu şekilde belirlendi:
Büyükşehirlerde;
Meskenlerde binde 2
İş yerlerinde binde 4
Arsalarda binde 6
Arazilerde binde 2
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise;
Meskenlerde binde 1
İş yerlerinde binde 2
Arsalarda binde 3
Arazilerde binde 1
VERGİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Emlak vergisi hesaplama, taşınmazın 2024 yılına ait vergi değeri üzerinden yapılacak. Örneğin; 2024 yılı değeri 700.000 TL olan bir meskenin, yeniden değerleme oranının yarısı dikkate alındığında 2025 yılına ait vergi değeri yaklaşık 853.000 TL olarak belirlenecek. Bu değere göre emlak vergisi tahakkuku yapılacak.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Emlak vergisi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesi, e-Devlet, bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları üzerinden kolayca yapılabilecek. Dileyenler, vergi dairelerinden de ödemelerini gerçekleştirebilecek.