Evi Olan Milyonları İlgilendiriyor! Emlak Vergisi Ödeyecekler Dikkat, Tümden Değişti

VERGİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Emlak vergisi hesaplama, taşınmazın 2024 yılına ait vergi değeri üzerinden yapılacak. Örneğin; 2024 yılı değeri 700.000 TL olan bir meskenin, yeniden değerleme oranının yarısı dikkate alındığında 2025 yılına ait vergi değeri yaklaşık 853.000 TL olarak belirlenecek. Bu değere göre emlak vergisi tahakkuku yapılacak.